Стоимость тепла для одесситов и ожидающего ЖКХ в будущем

Валерий Матковский о реформировании системы ЖКХ. Фото: Новини.LIVE

Один из самых сложных за всю историю независимой Украины отопительный сезон позади. Но стоит ли расслабляться и что нас ждет впереди? К чему следует готовиться одесситам?

Об этом и не только журналисты Новини.LIVE говорили с экспертом в сфере ЖКХ, экс-вице-мером Одессы и экс-вице-губернатором Одесской области Валерием Матковским.

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— В этом году из-за ударов по энергетической инфраструктуре отопительный сезон, по сути, пришлось начинать несколько раз. Это очень сложная процедура и достаточно серьезно сказывается на наших проблемных трубах. По Вашему мнению, выдержит ли система еще одну такую зиму?

— Сегодня, к сожалению, можно только прогнозировать, а не констатировать, потому что все зависит от военной ситуации в стране. Боевые действия продолжаются, поэтому задача коммунальщиков сделать все, чтобы подготовить систему теплоснабжения к новому периоду. Он будет сложным, но готовиться нужно. Многое зависит от тех людей, которые остались работать на предприятии, потому что многие тепловики сегодня на передовой, не все получили бронь. К сожалению, городской совет не может найти необходимое финансирование, чтобы начать капитальный ремонт системы теплоснабжения. Единственное, чего удалось достичь, — разработать соответствующую план-схему. Такое решение было принято, а вот результатов пока нет.

Валерий Матковский о теплоснабжении Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня строить планы полной реконструкции системы теплоснабжения нереально, потому что нет денег. Сейчас стоит сохранить то, что есть до тех пор, пока не появится финансирование.

Следует понимать, что система теплоснабжения города в критическом состоянии. Впрочем, надо отдать должное нашим родителям, прадедам, которые на совесть построили сети и сегодня одесситы с отоплением. Но мы должны быть готовы к тому, что следующие несколько лет будут критически тяжелыми.

Валерий Матковский о новом отопительном сезоне. Фото: Новини.LIVE

— Каковы пути решения проблемы? Как подготовиться к следующей зиме, ведь времени не так много? Через полгода город вряд ли успеет построить новые котельные в условиях войны.

— Я не верю, что нынешняя власть что-то сделает, потому что даже когда были деньги, они ничего не сделали. Вот приведу простой пример по моему дому, где я живу. Там решили установить приборы учета тепла. Из 109 квартир только 4 пользуются центральным отоплением. Вот при той ситуации, когда средств нет, выгодно ли на 4 квартиры ставить приборы учета тепла? У нас столько домов, где по 200 квартир без этих приборов. Вкладывают деньги, лишь бы было, но даже не думают, целесообразно ли это делать. Другой пример, когда по городу трубы греют чердаки, воздух и землю. Разве настоящий хозяин позволит так бездумно тратить деньги? Я помню из своего опыта, как мы в Одесской области совместно с жителями домов решали такие вопросы: одни закупали приборы, другие проводили утепление. Такое сотрудничество направлено на то, чтобы сократить расходы на обогревающую котельную. Мы каждый год говорим о том, что многие трубы теплосетей по городу не утеплены. Вот где деньги, и почему такая стоимость 1 гигакалории.

Валерий Матковский о стоимости тепла. Фото: Новини. LIVE

— Пока в стране идет война тарифы на газ и тепло сдерживаются. Но уже идут разговоры о необходимости увеличить стоимость электроэнергии, соответственно, это повлечет рост цен на другие коммунальные услуги. Ваши прогнозы, сколько может стоить одна гигакалория в следующем отопительном сезоне?

— По моим прогнозам, стоимость одной гигакалории вырастет в 2-3 раза. Все будет зависеть от того, как отработает Кабмин. Сегодня у государства большие долги, которые будем еще долго отдавать. МВФ уже требует от правительства поднять тарифы, убрать льготы, которыми пользуются наши граждане. Это одна сторона проблемы, а с другой — вспомните, как 2-3 года назад вся страна боролась за то, чтобы доставить уголь в Украину и была такая программа "очень бедного человека" "Роттердам+". Осенью 2022 года этой программы не было, проблемы с углем исчезли, а отопительный сезон прошел без серьезных эксцессов. Более того, в правительстве отчитались, что угля хватит на следующий сезон. О чем мы тогда говорим? Кто же тогда обворовывает страну? Проблема состоит в том, что мы позволяем, чтобы несколько десятков людей сегодня наживались на людях.

Валерий Матковский о росте тарифов. Фото: Новини.LIVE

Тарифы точно будут расти, но очень многое будет зависеть от целевого использования бюджетных средств. К сожалению, повышение пенсий, зарплат не покроет эти тарифы. Должны понимать, если и дальше будем государство разворовывать, то его существование будет под очень большим вопросом.

А чтобы новый отопительный сезон прошел более или менее нормально, нужно экономно тратить деньги, которых и так маловато. Кроме того, необходимы квалифицированные кадры, которые взяли бы на себя ответственность сохранить, восстановить и в будущем полностью обновить систему отопления.

Валерий Матковский о целевом использовании бюджетных средств. Фото: Новини.LIVE

— Если заговорили о деньгах, сколько нужно денег, чтобы обновить всю систему отопления в Одессе? А главное, где взять эти средства?

— Вернемся к утвержденному плану реконструкции системы отопления. Депутаты ее утвердили, а что дальше? Ничего. Этот вопрос так и остался на этапе утвержденного плана. Аналогичный пример, когда на улице Балковской посадили в трамвайное полотно деревья, деньги потратили, а что дальше? Место ли этим деревьям на той территории? У нас не думают о том, чтобы сделать что-нибудь навеки, а делают бездумно и показательно на какой-то период. Очень хотелось бы, чтобы депутаты не планировали, как себя пристроить в городском бюджете, а использовали тот мизер денег, который есть в пользу одесситов.

К сожалению, не верю в то, что городские власти правильно используют деньги. У меня надежда только на то, что все-таки будут созданы городские военные администрации, когда власть будет сконцентрирована в одних руках. Тогда мы можем надеяться, что наступит какая-то стабилизация, но нужно подобрать правильного человека, а с этим есть проблемы. Здесь нужен хозяин, знающий, что сделать и как.

Валерий Матковский о приоритетах в ЖКХ. Фото: Новини.LIVE

Надо понимать, что сегодня не то время, чтобы все кардинально менять. Необходимо сохранить то, что есть, а как только позволят условия — вот тогда строить, а каждую копейку следует использовать эффективно.

К примеру: строительство велодорожек по Одессе. Разве сегодня в этом есть потребность? В результате мы получили большие пробки по городу, а миллионы гривен выброшены не в ту сферу, хотя могли утеплить трубы теплосетей. Я не говорю, что они не нужны, но их нужно обустроить, когда все другие критические вопросы под полным контролем.

Валерий Матковский о включении исторического центра Одессы в ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE

— Сегодня достаточно много говорят о преимуществах включения исторического центра Одессы во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Действительно ли мы увидим отремонтированные памятки архитектуры? Если да, то за сколько лет?

— Это, конечно, достижение. Мне бы в первую очередь хотелось пожелать, чтобы в Одессу ничего не прилетело, и то историческое достояние, которое есть, город сохранил для будущих поколений. Сейчас встает вопрос: дадут ли деньги на полную реконструкцию исторического центра? Уверен, что нет. Если и отремонтируют что-то, то это будет какой-нибудь мизер. А что дальше? Вот возьмем дом Русова, который отреставрировали, но принадлежит он частному лицу. Суд отменил решение о возвращении этого здания в собственность города, и фактически миллионы бюджетных средств ушли на реставрацию частного дома. Кто будет за это отвечать? А ведь можно было направить эти деньги на те объекты, которые в собственности города. Вот это то, о чем мы говорим, — эффективность использования бюджетных средств. И такая ситуация почти всюду.

Наш город строили известные люди, это историческое достояние нужно сохранить, а не только отчитываться, что потратили миллионы, а результата ноль. Надеюсь, что европейские чиновники выполнят обещанное в рамках договоренностей по включению исторического центра Одессы во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Но здесь главное, чтобы предусмотренное финансирование поступило именно в город.

Валерий Матковский о путях улучшения состояния ЖКХ. Фото: Новини.LIVE

— Как Вы сегодня оценивается состояние ЖКХ в городе? И как, по Вашему мнению, нужно реформировать структуру, чтобы у нас был порядок в этой сфере?

— Не секрет, что система ЖКХ нуждается в капитальном реформировании и реконструкции. Чтобы был порядок в этой сфере, необходимы руководители, которые не только бы заботились об обогащении собственного кошелька. Все зависит от конкретного человека, который будет руководить этим департаментом. Сегодня фактически обслуживание домов находится почти в частных руках. По сути, никто ничего не делает, зарплату они получают от 50 тысяч гривен и прекрасно себя чувствуют. Сейчас все усилия должны быть направлены на то, что пережить войну, достойно выйти из нее, а дальше время покажет.