Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит поторопиться с выездом за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени arrow

Стоит поторопиться с выездом за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

27 июля 2024 09:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 27 июля
Международная трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в субботу утром, 27 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесщины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже небольшая очередь.

Пробки в направлении Паланки 27 июля
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.

Пробки в направлении Староказачьего 27 июля
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунар и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Пробки в направлении Орловки 27 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Пробки в направлении Орловки 27 июля
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

На АЗС обновили цены на топливо. Стоимость бензина А-92 снизилась на две копейки, однако автогаз снова подорожал. За последние сутки цена на него выросла на шесть копеек.

Напомним, Румыния вошла в шенгенскую зону, поэтому сейчас для беспрепятственного пересечения румынской границы на легковом транспорте необходимо произвести техническое освидетельствование транспортного средства и иметь талон о ТО при себе.

Одесса граница КПП АЗС Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы топливо очереди очереди на границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом