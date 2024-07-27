Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні вранці, 27 липня

Міжнародна траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у суботу вранці, 27 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається й перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про не утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС оновили ціни на пальне. Вартість бензину А-92 знизилась на дві копійки, проте автогаз знову подорожчав. За останню добу ціна на нього зросла на шусть копійок.

Нагадаємо, Румунія увійшла до шенгенської зони, тому зараз для безперешкодного перетину румунського кордону на легковому транспорті необхідно зробити технічний огляд транспортного засобу та мати талон про ТО при собі.