Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит поторопиться с путешествием за границу — на трассе Одесса-Рени пробки arrow

Стоит поторопиться с путешествием за границу — на трассе Одесса-Рени пробки

28 сентября 2024 10:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня утром, 28 сентября
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 28 сентября на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Несмотря на то, что их размеры пока остаются незначительными, водителям следует готовиться к возможным задержкам в движении. Также фиксируются очереди в некоторых пограничных пунктах пропуска Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен желтым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Движение по трассе Одесса-Рени осложняется каждую минуту - какая ситуация сегодня утром - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.

Поспешите с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Поторопитесь с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно - фото 4
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Штампов в паспорте больше не будет — их заменит современная биометрическая система EES (Entry/Exit System).

Также мы писали, что цены на топливо в Украине изменились за последние сутки. На автозаправочных станциях упала средняя стоимость бензина А-95, в то же время автогаз подорожал на три копейки.

Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:21 В Херсоне прогремели мощные взрывы

10:18 Стоит поторопиться с путешествием за границу — на трассе Одесса-Рени пробки

10:17 Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Волессом

09:54 В Динамо раскрыли информацию о сроках восстановления Себальоса

09:53 Экономическое бронирование — в ВРУ назвали критерии для работодателей

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

09:47 В Одессе снова не будет света — когда ждать возобновления электроснабжения

09:47 США пронесся смертельный тропический шторм Хелен — фото катастрофы

09:30 Мобилизация в октябре — какой призывной возраст допустимый по закону

09:25 В результате удара оккупантов по Сумам погибли шесть человек

09:15 Российская ракетная атака на Одесчину — разрушена база отдыха, фото

10:21 В Херсоне прогремели мощные взрывы

10:18 Стоит поторопиться с путешествием за границу — на трассе Одесса-Рени пробки

10:17 Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Волессом

09:54 В Динамо раскрыли информацию о сроках восстановления Себальоса

09:53 Экономическое бронирование — в ВРУ назвали критерии для работодателей

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

09:47 В Одессе снова не будет света — когда ждать возобновления электроснабжения

09:47 США пронесся смертельный тропический шторм Хелен — фото катастрофы

09:30 Мобилизация в октябре — какой призывной возраст допустимый по закону

09:25 В результате удара оккупантов по Сумам погибли шесть человек

09:15 Российская ракетная атака на Одесчину — разрушена база отдыха, фото

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации