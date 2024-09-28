Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня утром, 28 сентября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром 28 сентября на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Несмотря на то, что их размеры пока остаются незначительными, водителям следует готовиться к возможным задержкам в движении. Также фиксируются очереди в некоторых пограничных пунктах пропуска Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен желтым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, свидетельствующий об затрудненном движении.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Штампов в паспорте больше не будет — их заменит современная биометрическая система EES (Entry/Exit System).

Также мы писали, что цены на топливо в Украине изменились за последние сутки. На автозаправочных станциях упала средняя стоимость бензина А-95, в то же время автогаз подорожал на три копейки.