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Варто поквапитись з подорожжю за кордон — на трасі Одеса-Рені затори

28 вересня 2024 10:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні вранці, 28 вересня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вранці 28 вересня на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Попри те, що їхні розміри поки залишаються незначними, водіям варто бути готовими до можливих затримок у русі. Також фіксуються черги на деяких прикордонних пунктах пропуску Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається в Маяках та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена жовтим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні уранці - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж черги на перетин кордону. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.

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Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

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Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, що, з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Штампів у паспорті більше не буде — їх замінить сучасна біометрична система EES (Entry/Exit System). 

Також ми писали, що ціни на пальне в Україні змінились за останню добу. На автозаправних станціях трохи впала середня вартість бензину А-95, водночас автогаз здорожчав на три копійки.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси

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