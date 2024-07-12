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Стоит прямо сейчас садиться за руль — на трассе Одесса — Рени начинаются пробки

12 июля 2024 17:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе М-15 Одесса-Рени в пятницу, 12 июля: где есть очереди
Дорога из Одессы в Паланку сейчас. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В пятницу вечером, 12 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируются локальные пробки на выезде из города и в направлении границы с Молдовой. Следует отметить, что их размеры не значительны и существенно не влияют на трафик. Однако зафиксированы большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка перед КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около семи километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самим пунктом пропуска постепенно собирается очередь из желающих пересечь границу.

Пробки на Паланку 12 июля
Пробки в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение затруднено из-за большого количества желающих.

Очереди на КПП "Старокозачье - Тудора" 12 июля
Ситуация на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Татарбунаров и в пределах Броски. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. В самом паромном пункте пропуска очереди нет.

Пробки в направлении Орловки 12 июля
Ситуация на КПП "Орловка". Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть очереди на въезд в Украину.

Пробки на Рене 12 июля
Ситуация на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на топливо

По данным мониторингового портала, 12 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,51 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,70 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,73 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется обустроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты" .

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