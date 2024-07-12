Пробки на трассе М-15 Одесса-Рени в пятницу, 12 июля: где есть очереди

Дорога из Одессы в Паланку сейчас. Фото: скриншот

В пятницу вечером, 12 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируются локальные пробки на выезде из города и в направлении границы с Молдовой. Следует отметить, что их размеры не значительны и существенно не влияют на трафик. Однако зафиксированы большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка перед КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около семи километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самим пунктом пропуска постепенно собирается очередь из желающих пересечь границу.

Пробки в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение затруднено из-за большого количества желающих.

Ситуация на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Татарбунаров и в пределах Броски. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. В самом паромном пункте пропуска очереди нет.

Ситуация на КПП "Орловка". Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть очереди на въезд в Украину.

Ситуация на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на топливо

По данным мониторингового портала, 12 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,51 грн/л;

дизельное топливо — 52,70 грн/л;

сжиженный газ — 26,73 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется обустроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты" .