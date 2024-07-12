Пробки на трассе М-15 Одесса-Рени в пятницу, 12 июля: где есть очереди

Стоит прямо сейчас садиться за руль — на трассе Одесса — Рени начинаются пробки
В пятницу вечером, 12 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируются локальные пробки на выезде из города и в направлении границы с Молдовой. Следует отметить, что их размеры не значительны и существенно не влияют на трафик. Однако зафиксированы большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка перед КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около семи километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самим пунктом пропуска постепенно собирается очередь из желающих пересечь границу.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение затруднено из-за большого количества желающих.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Татарбунаров и в пределах Броски. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. В самом паромном пункте пропуска очереди нет.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть очереди на въезд в Украину.
Цены на топливо
По данным мониторингового портала, 12 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,49 грн/л;
- А-92 — 53,51 грн/л;
- дизельное топливо — 52,70 грн/л;
- сжиженный газ — 26,73 грн/л.
Напомним, в Одесской области планируется обустроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты" .
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