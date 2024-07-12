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Варто прямо зараз сідати за кермо — на трасі Одеса — Рені починаються затори

12 липня 2024 17:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі М-15 Одеса-Рені у п'ятницю, 12 липня: де є черги
Дорога з Одеси до Паланки зараз. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

У п'ятницю ввечері, 12 липня, на трасі Одеса — Рені фіксуються локальні затори на виїзді з міста та в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними та суттєво не впливають на трафік. Проте зафіксовані великі черги на перетин кордону на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько семи кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом пропуску поступово збирається черга з охочих перетнути кордон.

Затори на Паланку 12 липня
Затори у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Рух ускладнений через велику кількість охочих.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 12 липня
Ситуація на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Татарбунарів та в межах Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги немає.

Затори у напрямку Орлівки 12 липня
Ситуація на КПП "Орлівка". Фото: скриншот 

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Однак є черги на в'їзд в Україну.

Затори на Рені 12 липня
Ситуація на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот 

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 12 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,51 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,70 грн/л;
  • скраплений газ — 26,73 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".

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