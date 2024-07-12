Затори на трасі М-15 Одеса-Рені у п'ятницю, 12 липня: де є черги

Дорога з Одеси до Паланки зараз. Фото: скриншот

У п'ятницю ввечері, 12 липня, на трасі Одеса — Рені фіксуються локальні затори на виїзді з міста та в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними та суттєво не впливають на трафік. Проте зафіксовані великі черги на перетин кордону на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько семи кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом пропуску поступово збирається черга з охочих перетнути кордон.

Затори у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Рух ускладнений через велику кількість охочих.

Ситуація на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Татарбунарів та в межах Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги немає.

Ситуація на КПП "Орлівка". Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Однак є черги на в'їзд в Україну.

Ситуація на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 12 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,51 грн/л;

дизельне пальне — 52,70 грн/л;

скраплений газ — 26,73 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".