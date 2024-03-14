Стоит уезжать из Одессы сейчас — ситуация с пробками на международных трассах

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На международной трассе Одесса — Рени по состоянию на утро 14 марта наблюдаются незначительные пробки, однако на время путешествия они не будут влиять. До молдавской границы движение немного усложнено из-за скопления машин на разных участках. В то же время в Румынию дорога не сильно загружена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также наблюдается скопление машин в пределах населенного пункта Маяки, Нижнеднестровского природного парка и на молдавском КПП. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 8 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Измаила. Путешествие к границе с Румынией будет длиться в четверг около 4 часов 10 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, что на 14 марта стоимость бензина, дизеля и автогаза повысилась. Больше всего выросла цена на бензин марки А-95+ — сейчас этот вид горючего стоит на 53 копейки дороже.

Больше об авто

Также мы писали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД . На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

Добавим, что Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения. Таким образом, можно получить водительское удостоверение без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.