Варто виїжджати з Одеси зараз — ситуація із заторами на міжнародних трасах

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок 14 березня, спостерігаються незначні затори, проте на час подорожі вони не впливатимуть. До молдовського кордону рух трохи ускладнений через скупчення машин на різних ділянках. Водночас до Румунії дорога не сильно завантажена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також спостерігається скупчення машин у межах населеного пункту Маяки, Нижньодністровського природного парку та на молдовському КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 8 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин в межах Сарати, Татарбунар та Ізмаїлу. Подорож до кордону з Румунією триватиме у четвер близько 4 годин 10 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, що станом на 14 березня вартість бензину, дизелю та автогазу підвищилась. Найбільше зросла ціна на бензин марки А-95+ — наразі цей вид пального коштує на 53 копійки дорожче.

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Також ми писали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

Додамо, що Верховна Рада України ухвалила закон, який дає можливість майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину навчання. Таким чином можна отримати водійське посвідчення без обов'язкового відвідування теоретичних уроків в автошколі.