Стоит выезжать за границу сейчас — какая ситуация с пробками на дорогах Одесчины

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сегодня, 30 марта. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на одном из пунктов пропуска зафиксирована очередь на пересечение границы. До Румынии пока добраться не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка из-за ДТП в районе села Большой Дальник, а также на КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин только в пределах Сараты. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 12 минут.

Цены на горючее

В Украине обновили цены на топливо. Стоимость бензина за последние сутки не претерпела изменений. Цена на автогаз и дизельное горючее также осталась на уровне предыдущего дня.