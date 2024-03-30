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Варто виїжджати за кордон зараз — яка ситуація з заторами на дорогах Одещини

30 березня 2024 18:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Варто виїжджати за кордон зараз — яка ситуація з заторами на дорогах Одещини
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 30 березня. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на одному з пунктів пропуску зафіксована черга на перетин кордону. До Румунії наразі дістатися не складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор через ДТП у районі села Великий Дальник, а також на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Варто виїжджати за кордон зараз — яка ситуація з заторами на дорогах Одещини - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. 

Варто виїжджати за кордон зараз — яка ситуація з заторами на дорогах Одещини - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин тільки у межах Сарати. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 12 хвилин. 

Варто виїжджати за кордон зараз — яка ситуація з заторами на дорогах Одещини - фото 3

Ціни на пальне

В Україні оновили ціни на пальне. Вартість бензину упродовж останньої доби не зазнала змін. Ціна на автогаз та дизельне пальне також залишилася на рівні попереднього дня.

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