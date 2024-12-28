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Убил из-за обиды падчерицы — на Одесчине осудили мужчину

28 декабря 2024 10:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Мужчина из Подольщины получил 8 лет за похищение и убийство
Мужские руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Суд завершил рассмотрение дела в отношении похитившего односельчанина жителя Подольщины, избил его до смерти и оставил в безлюдном месте. Событие произошло из-за конфликта, возникшего после избиения 14-летней девушки. Обвиняемый проведет за решеткой восемь лет.

Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Полиция задержала мужчину в Одесской области, убившего односельчанина. Фото: Нацполиция

Убийство в Одесской области

В начале июня в Любашевке произошла трагедия: 41-летний мужчина похитил односельчанина, обвиненного в избиении своей падчерицы. Затолкав 52-летнего мужчину в багажник автомобиля, злоумышленник отвез его в безлюдное место, где жестоко избил и оставил на произвол судьбы. Пострадавшего в бессознательном состоянии обнаружили на одной из улиц поселка. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина получил переломы ребер и черепа, многочисленные гематомы и кровоизлияния. Непосредственной причиной смерти стал отек головного мозга.

Какое наказание за убийство

Следствие провело ряд экспертиз, подтвердивших способность обвиняемого осознавать свои действия. Ему выдвинули обвинения в похищении человека и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 1 ст. 146 и ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Следует отметить, что дело об избиении ребенка было закрыто из-за смерти подозреваемого.

Напомним, суд закрыл дело против Алека Болдвина по убийству украинской оператора Галины Гатчинс в 2021 году. Также мы писали, что в Одессе во дворе многоэтажки по улице Академика Заболотного обнаружили тело мужчины.

Одесса суд смерть убийство Одесская область Новости Одессы

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