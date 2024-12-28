Чоловік із Подільщини отримав 8 років за викрадення та вбивство

Чоловічі руки в наручниках. Фото ілюстративне: Нацполіція

Суд завершив розгляд справи щодо мешканця Подільщини, який викрав односельця, побив його до смерті та залишив у безлюдному місці. Подія сталася через конфлікт, що виник після побиття 14-річної дівчини. Обвинувачений проведе за ґратами вісім років.

Про це у суботу, 28 грудня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Вбивство на Одещині

На початку червня в Любашівці сталася трагедія: 41-річний чоловік викрав односельця, якого звинуватив у побитті своєї падчерки. Заштовхавши 52-річного чоловіка до багажника автомобіля, зловмисник відвіз його у безлюдне місце, де жорстоко побив і залишив напризволяще. Постраждалого у непритомному стані знайшли на одній із вулиць селища. Попри зусилля лікарів, він помер у лікарні.

Судово-медична експертиза встановила, що чоловік отримав переломи ребер і черепа, численні гематоми та крововиливи. Безпосередньою причиною смерті став набряк головного мозку.

Яке покарання за вбивство

Слідство провело низку експертиз, які підтвердили здатність обвинуваченого усвідомлювати свої дії. Йому висунули звинувачення у викраденні людини та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 1 ст. 146 та ч. 2 ст. 121 КК України).

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Варто зазначити, що справа про побиття дитини була закрита через смерть підозрюваного.

Нагадаємо, суд закрив справу проти Алека Болдвіна щодо вбивства української операторки Галини Гатчінс у 2021 році. Також ми писали, що в Одесі у дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного виявили тіло чоловіка.