Одесит вбив приятеля і залишив тіло у дворі

Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: поліція Одеської області

У дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного виявили тіло чоловіка. Правоохоронці встановили, що його забив до смерті приятель. Причиною стала п'яна образа.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 25 грудня.

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Подробиці злочину

За даними правоохоронців, за кілька днів до трагедії чоловіки випивали разом. Під час посиденьок вони не поділили горілку. Підозрюваний зачаїв образу. Згодом він прийшов до потерпілого, влаштував сварку й жорстоко побив його. Від отриманих травм той помер.

Що загрожує підозрюваному

Затриманий зізнався у скоєному. Йому повідомили про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканець Одещини вбив телевізором приятеля, якого запідозрив у крадіжці телефона. Також на Миколаївщині зловмисники обсипали пір'ям і підпалили сусіда.