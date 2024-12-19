На Одещині чоловік вбив приятеля телевізором

Поліцейська допитує затриманого. Фото: поліція Одеської області

Мешканець Дачненської сільської громади вирішив, що приятель вкрав у нього телефон. Через це він побив його до смерті. Наступні сім років чоловік проведе за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 19 грудня.

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Подробиці злочину

Інцидент трапився під час застілля. У гості до потерпілого прийшов його приятель, раніше судимий за крадіжку. Чоловіки випивали, коли гість виявив, що в нього зник телефон і запідозрив товариша у крадіжці. Він накинувся на господаря, бив його кулаками, тупою стороною сокири та стільцем, а наостанок жбурнув у нього телевізор і пішов.

Тіло загиблого виявили сусіди лише тоді, коли відчули трупний сморід.

Рішення суду

Нападнику висунули обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть людини. Суддя взяв до уваги каяття підсудного й призначив йому мінімальне можливе покарання у вигляді семи років ув'язнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині троє чоловіків обсипали односельця пір'ям і підпалили. А на Одещині місцевий мешканець не став чекати приїзду поліції й сам вбив свого кривдника.