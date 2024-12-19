Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За телефон вбив телевізором — мешканець Одещини сяде на сім років arrow

За телефон вбив телевізором — мешканець Одещини сяде на сім років

19 грудня 2024 12:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік вбив приятеля телевізором
Поліцейська допитує затриманого. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Дачненської сільської громади вирішив, що приятель вкрав у нього телефон. Через це він побив його до смерті. Наступні сім років чоловік проведе за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 19 грудня.

Читайте також:

Подробиці злочину

Інцидент трапився під час застілля. У гості до потерпілого прийшов його приятель, раніше судимий за крадіжку. Чоловіки випивали, коли гість виявив, що в нього зник телефон і запідозрив товариша у крадіжці. Він накинувся на господаря, бив його кулаками, тупою стороною сокири та стільцем, а наостанок жбурнув у нього телевізор і пішов.

Тіло загиблого виявили сусіди лише тоді, коли відчули трупний сморід. 

Рішення суду

Нападнику висунули обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть людини. Суддя взяв до уваги каяття підсудного й призначив йому мінімальне можливе покарання у вигляді семи років ув'язнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині троє чоловіків обсипали односельця пір'ям і підпалили. А на Одещині місцевий мешканець не став чекати приїзду поліції й сам вбив свого кривдника.

вбивство поліція телефони Одеська область телевізор

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:59 Унікальні рослини на Миколаївщині — створені нові заповідники

13:58 Біля парламенту Абхазії депутат відкрив стрілянину — є жертви

13:58 Освіта в Німеччині — чому приватні школи програють державним

13:58 Нові штрафи для українців — за що тепер карають на 5 100 грн

13:55 Скандал у 211-й бригаді — у Тернополі поновили розгляд справи

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

13:54 Не всі пенсіонери отримали "Зимову єПідтримку" — причини

13:38 Штрафи за несплату єдиного податку — які суми для ФОПів

13:36 В ГУР розкрили, скільки мобілізованих росіян загинули на війні

13:29 Усик Ф'юрі: де дивитися головний боксерський поєдинок року

13:27 Отримати гроші за житло переселенцям стане легше — новий закон

13:59 Унікальні рослини на Миколаївщині — створені нові заповідники

13:58 Біля парламенту Абхазії депутат відкрив стрілянину — є жертви

13:58 Освіта в Німеччині — чому приватні школи програють державним

13:58 Нові штрафи для українців — за що тепер карають на 5 100 грн

13:55 Скандал у 211-й бригаді — у Тернополі поновили розгляд справи

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

13:54 Не всі пенсіонери отримали "Зимову єПідтримку" — причини

13:38 Штрафи за несплату єдиного податку — які суми для ФОПів

13:36 В ГУР розкрили, скільки мобілізованих росіян загинули на війні

13:29 Усик Ф'юрі: де дивитися головний боксерський поєдинок року

13:27 Отримати гроші за житло переселенцям стане легше — новий закон

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні