На Миколаївщині чоловіка облили фарбою і підпалили

Чоловік запалює запальничку. Фото ілюстративне: freepik

У Миколаївському районі судитимуть трьох місцевих мешканців. Вони жорстоко знущалися з односельця. Внаслідок тортур чоловік помер.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі у середу, 18 грудня.

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Що відомо

Інцидент трапився у селі Зайчевське. Троє чоловіків прийшли додому до односельця. Вони побили його, посадили в автомобіль і вивезли у поле. Там відібрали у потерпілого телефон, а самого його облили фарбою, обсипали пір'ям і підпалили. Пізніше загасили вогонь, відвезли додому й залишили самого.

Чоловік отримав опіки понад 60% тіла. Згодом він помер у лікарні. Мотивами злочину обвинувачені назвали особисту неприязнь.

Що загрожує нападникам

Двоє обвинувачених перебувають під вартою. Третій — під цілодобовим домашнім арештом. Обвинувальний акт щодо них скерували до суду. Чоловікам загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині чоловік заявив у поліцію на свого кривдника, а потім сам забив його до смерті. Також у регіоні чоловік вбив жінку через ревнощі.