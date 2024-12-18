На Николаевщине мужчину облили краской и подожгли

Мужчина зажигает зажигалку. Фото ілюстративне: freepik

В Николаевском районе будут судить троих местных жителей. Они жестоко издевались над односельчанином. В результате пыток мужчина умер.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре в среду, 18 декабря.

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Что известно

Инцидент произошел в селе Зайчевское. Трое мужчин пришли домой к односельчанину. Они избили его, усадили в автомобиль и вывезли в поле. Там отобрали у потерпевшего телефон, а самого его облили краской, обсыпали перьями и подожгли. Позже потушили огонь, отвезли домой и оставили самого.

Человек получил ожоги более 60% тела. Впоследствии он скончался в больнице. Мотивами преступления обвиняемые назвали личную неприязнь.

Что грозит нападающим

Двое обвиняемых находятся под стражей. Третий — под круглосуточным домашним арестом. Обвинительный акт по ним направили в суд. Мужчинам грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина заявил в полицию на своего обидчика, а затем сам забил его до смерти. Также в регионе мужчина убил женщину из-за ревности.