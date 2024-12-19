В Одесской области мужчина убил приятеля телевизором

Полицейский допрашивает задержанного. Фото: полиция Одесской области

Житель Дачненской сельской громады решил, что приятель украл у него телефон. Поэтому он избил его до смерти. Следующие семь лет мужчина проведет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 19 декабря.

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Подробности преступления

Инцидент произошел во время застолья. В гости к потерпевшему пришел его приятель, ранее судимый за кражу. Мужчины выпивали, когда гость обнаружил, что у него пропал телефон и заподозрил товарища в краже. Он набросился на хозяина, избивал его кулаками, тупой стороной топора и стулом, а напоследок швырнул в него телевизор и ушел.

Тело погибшего обнаружили соседи только тогда, когда почувствовали трупную вонь.

Решение суда

Нападающему предъявили обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть человека. Судья принял во внимание раскаяние подсудимого и назначил ему минимальное возможное наказание в виде семи лет заключения.

Напомним, в Николаевской области трое мужчин осыпали односельчанина перьями и подожгли. А в Одесской области местный житель не стал ждать приезда полиции и сам убил своего обидчика.