Одессит убил приятеля и оставил тело во дворе

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесской области

Во дворе многоэтажки на улице Академика Заболотного обнаружили тело мужчины. Стражи порядка установили, что его забил до смерти приятель. Причиной стала пьяная обида.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 25 декабря.

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Подробности преступления

По данным правоохранителей, за несколько дней до трагедии мужчины выпивали вместе. Во время посиделок они не поделили водку. Подозреваемый затаил обиду. Впоследствии он пришел к потерпевшему, устроил ссору и жестоко избил его. От полученных травм тот скончался.

Что угрожает подозреваемому

Задержанный признался в содеянном. Ему сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, житель Одесской области убил телевизором приятеля, которого заподозрил в краже телефона. Также в Николаевской области злоумышленники осыпали перьями и подожгли соседа.