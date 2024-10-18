Погода в Одессе завтра, 19 октября

Одевайтесь теплее — погода в Одессе в субботу 19 октября
18 октября 2024 17:26
Листья, покрытые льдом. Фото: Интерфакс Украина
Завтра, 19 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...2°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 19 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5 — 10 м/с.
- Температура ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.
Погода в Одесской области 19 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5 — 10 м/с.
- Температура ночью +1...+6°С, днем +9...+14°С.
- На дорогах области ночью и утром видимость добра.
В Гидрометцентре сообщают, что в течение следующих пяти дней в Одесской области и вдоль морского побережья существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно северных направлений, умеренный.
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