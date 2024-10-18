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Одевайтесь теплее — погода в Одессе в субботу 19 октября

18 октября 2024 17:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Погода в Одессе завтра, 19 октября
Листья, покрытые льдом. Фото: Интерфакс Украина
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Завтра, 19 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...2°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 19 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5 — 10 м/с.
  • Температура ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.
Одевайтесь теплее, что готовит погода одесситам во вторник 15 октября - фото 1
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 19 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5 — 10 м/с.
  • Температура ночью +1...+6°С, днем +9...+14°С.
  • На дорогах области ночью и утром видимость добра.
Одевайтесь теплее — что готовит погода одесситам во вторник 15 октября - фото 2
Прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

В Гидрометцентре сообщают, что в течение следующих пяти дней в Одесской области и вдоль морского побережья существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно северных направлений, умеренный.

Напомним, мы писали о том, сколько самоселов осталось в Чернобыле и как живут люди в зоне отчуждения.

Также мы рассказывали, как из-за российской агрессии погибают жители Черного моря.

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