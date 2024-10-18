Погода в Одесі завтра, 19 жовтня

Листя, вкрите кригою. Фото: Інтерфакс Україна

Завтра, 19 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0...2°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 19 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5 — 10 м/с.

Температура вночі +4...+6 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 19 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5 — 10 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С.

На автошляхах області вночі та вранці видимість добра.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

У Гідрометцентрі повідомляють, що протягом наступних п'яти днів на Одещині та вздовж морського узбережжя істотних опадів не очікується.Вітер переважно північних напрямків, помірний.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки самоселів лишилося у Чорнобилі і як живуть люди в зоні відчуження.

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