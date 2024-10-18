Погода в Одесі завтра, 19 жовтня

Вдягайтесь тепліше — погода в Одесі у суботу 19 жовтня
18 жовтня 2024 17:26
Листя, вкрите кригою. Фото: Інтерфакс Україна
Завтра, 19 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0...2°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Погода в Одесі 19 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі +4...+6 °С, вдень +10...+12 °С.
Погода в Одеській області 19 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці видимість добра.
У Гідрометцентрі повідомляють, що протягом наступних п'яти днів на Одещині та вздовж морського узбережжя істотних опадів не очікується.Вітер переважно північних напрямків, помірний.
Нагадаємо, ми писали про те, скільки самоселів лишилося у Чорнобилі і як живуть люди в зоні відчуження.
Також ми розповідали, як через російську агресію гинуть мешканці Чорного моря.
Читайте Новини.LIVE!