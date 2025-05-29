Прогноз погоды от синоптиков в Одессе и области на завтра, 30 мая - дожди и дымка

Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в пятницу, 30 мая, Одессу снова будет облачно, обещают небольшой дождь. По всему региону синоптики прогнозируют прохладный северо-западный ветер, а вода в море не потеплеет.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра Одессу снова накроют облака, но будут и временные прояснения. Также синоптики обещают днем небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Воздух ночью будет достигать +12...+14°C, однако днем он потеплеет до +19...+21°C. Температура морской воды 30 мая прогнозируется на уровне +16...+17°C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает облачная погода с прояснениями. В течение суток синоптики снова обещают небольшие дожди с грозами. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +10...+15°C, а в светлое время суток от +18 до +23°C. По всему региону утром местами будет стоять дымка, видимость 1-2 км.

Погода Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине потеплеет. А также о том, как долго будут продолжаться дожди.