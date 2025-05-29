Прогноз погоди від синоптиків в Одесі і області на завтра, 30 травня - дощі та серпанок

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у п'ятницю, 30 травня, в Одесі знову буде хмарно, обіцяють невеликий дощ. По всьому регіону синоптики прогнозують прохолодний північно-західний вітер, а вода у морі не потеплішає.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра Одесу знову накриють хмари, але будуть і тимчасові прояснення. Також синоптики обіцяють вдень невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Повітря вночі сягатиме +12...+14°C, однак вдень він потеплішає до +19...+21°C. Температура морської води 30 травня прогнозується на рівні +16...+17°C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

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На Одеську область також очікує хмарна погода із проясненнями. Протягом доби синоптики знову обіцяють невеликі дощі із грозами. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +10...+15°C, а в світлі часи від +18 до +23°C. По всьому регіону вранці місцями буде стояти серпанок, видимість 1-2 км.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні потеплішає. А також про те, як довго будуть продовжуватися дощі.