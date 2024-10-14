Погода в Одессе завтра, 15 октября

Люди гуляют по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 октября, в Одессе ожидается пасмурная погода. Природные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном Werner. Осадков не прогнозируют, а вот воздух станет прохладнее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 15 октября

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8...+10°С, днем +15...+17°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 15 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +5...+10°С, днем +13...+18°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области снова видели северное сияние.

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