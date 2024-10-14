Погода в Одессе завтра, 15 октября

Время доставать теплые вещи — какая погода ждет одесситам во вторник 15 октября
14 октября 2024 17:15
Люди гуляют по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 15 октября, в Одессе ожидается пасмурная погода. Природные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном Werner. Осадков не прогнозируют, а вот воздух станет прохладнее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 15 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +8...+10°С, днем +15...+17°С.
Погода в Одесской области 15 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +5...+10°С, днем +13...+18°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, мы сообщали, что в Одесской области снова видели северное сияние.
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