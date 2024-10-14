Погода в Одесі завтра, 15 жовтня

Час діставати теплі речі — яка погода очікує на одеситів у вівторок 15 жовтня
14 жовтня 2024 17:15
Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 15 жовтня, в Одесі очікується похмура погода. Природні умови будуть визначатися потужним і малорухомим антициклоном Werner. Опадів не прогнозують, а от повітря стане прохолоднішим.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 15 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.
Погода в Одеській області 15 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині знову бачили північне сяйво.
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