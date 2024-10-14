Погода в Одесі завтра, 15 жовтня

Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 жовтня, в Одесі очікується похмура погода. Природні умови будуть визначатися потужним і малорухомим антициклоном Werner. Опадів не прогнозують, а от повітря стане прохолоднішим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 15 жовтня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 15 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині знову бачили північне сяйво.

Також ми повідомляли, яка погода завтра буде в Києві.