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Одевайтесь теплее — на Одессу надвигается ощутимое похолодание

12 января 2025 16:45
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на завтра, 13 января
На Одессу надвигается похолодание. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 13 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков с температурой от 0 °С ночью до +2 °С днем. Морская вода +4…+5 °C. Поэтому для прогулок завтра стоит одеться теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять 0 °C. Ветер западный 4 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура составит 0 °C. Ветер северо-западный 4 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +2 °C. Ветер северо-западный 6 м/с.

Вечер: на вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +2 °C. Ветер северный 7 м/с.

Восход солнца: 13 января солнце взойдет в 07:37.
Заход солнца: 13 января солнце будет заходить в 16:34.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 56 минут.

Одевайтесь теплее на Одессу надвигается ощутимое похолодание - фото 1
Погода в Одессе на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 13 января

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью -6...-1 °С , днем до +6 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Одевайтесь теплее на Одессу надвигается ощутимое похолодание - фото 2
Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима. Также мы писали, что лебеди заполонили понтонную переправу между Одессой и Черноморском.

погода Одесса похолодание зима синоптик январь

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