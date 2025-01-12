Погода в Одессе на завтра, 13 января

Одевайтесь теплее — на Одессу надвигается ощутимое похолодание
Завтра, 13 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков с температурой от 0 °С ночью до +2 °С днем. Морская вода +4…+5 °C. Поэтому для прогулок завтра стоит одеться теплее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 13 января
Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять 0 °C. Ветер западный 4 м/с.
Утро: утром тоже без осадков. Температура составит 0 °C. Ветер северо-западный 4 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +2 °C. Ветер северо-западный 6 м/с.
Вечер: на вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +2 °C. Ветер северный 7 м/с.
Восход солнца: 13 января солнце взойдет в 07:37.
Заход солнца: 13 января солнце будет заходить в 16:34.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 56 минут.
Погода в Одесской области на 13 января
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью -6...-1 °С , днем до +6 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима. Также мы писали, что лебеди заполонили понтонную переправу между Одессой и Черноморском.
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