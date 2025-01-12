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Вдягайтеся тепліше — на Одесу суне відчутне похолодання

12 січня 2025 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 13 січня
На Одесу суне похолодання. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 13 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями й без істотних опадів із температурою від 0 °С вночі до +2 °С вдень. Морська вода +4…+5 °C. Тож для прогулянок завтра варто вдягнутися тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 13 січня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер західний 4 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-західний 4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +2 °C. Вітер північно-західний 6 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +2 °C. Вітер північний 7 м/с. 

Схід сонця: 13 січня сонце зійде о 07:37.
Захід сонця: 13 січня сонце заходитиме о 16:34.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 56 хвилин.

Вдягайтеся тепліше на Одесу суне відчутне похолодання - фото 1
Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 13 січня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі -6...-1 °С морозу, вдень до +6°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Вдягайтеся тепліше на Одесу суне відчутне похолодання - фото 2
Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили, що в Україну йде справжня арктична зима. Також ми писали, що лебеді заполонили понтонну переправу між Одесою та Чорноморськом.

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