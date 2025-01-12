Погода в Одесі на завтра, 13 січня

Вдягайтеся тепліше — на Одесу суне відчутне похолодання
Завтра, 13 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями й без істотних опадів із температурою від 0 °С вночі до +2 °С вдень. Морська вода +4…+5 °C. Тож для прогулянок завтра варто вдягнутися тепліше.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 13 січня
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер західний 4 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-західний 4 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +2 °C. Вітер північно-західний 6 м/с.
Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +2 °C. Вітер північний 7 м/с.
Схід сонця: 13 січня сонце зійде о 07:37.
Захід сонця: 13 січня сонце заходитиме о 16:34.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 56 хвилин.
Погода в Одеській області на 13 січня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -6...-1 °С морозу, вдень до +6°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили, що в Україну йде справжня арктична зима. Також ми писали, що лебеді заполонили понтонну переправу між Одесою та Чорноморськом.
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