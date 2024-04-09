Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ведется расследование дроновой атаки на Одесскую область 9 апреля — детали arrow

Ведется расследование дроновой атаки на Одесскую область 9 апреля — детали

9 апреля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ведется расследование дроновой атаки на Одесскую область 9 апреля — детали
Прокуроры начали расследование. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 9 апреля, обломки сбитого вражеского дрона нанесли повреждения инфраструктуре Одесской области. Прокуроры уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны русскими.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Последствия атаки

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесчину ударными беспилотниками сегодня ночью, 9 апреля. Силы противовоздушной обороны сбили один дрон, обломками повреждено частное домовладение, оборваны провода линий электропередач.

"Обзор продолжается, на местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

Атака на Одесчину 9 апреля — что известно

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА.

Под прицелом была и Одесчина. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что силы ПВО сбили все беспилотники и добавил, что обломок сбитого "шахеда" упал в Одесском районе. В результате повреждено частное домовладение, также оборвало линию электропередач.

Одесса
российские войска
Одесская область
прокуратура
Новости Одессы
дрон Шахид-136

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы