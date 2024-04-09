Ведется расследование дроновой атаки на Одесскую область 9 апреля — детали

Прокуроры начали расследование. Фото: Одесская областная прокуратура

Сегодня, 9 апреля, обломки сбитого вражеского дрона нанесли повреждения инфраструктуре Одесской области. Прокуроры уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны русскими.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Последствия атаки

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесчину ударными беспилотниками сегодня ночью, 9 апреля. Силы противовоздушной обороны сбили один дрон, обломками повреждено частное домовладение, оборваны провода линий электропередач.

"Обзор продолжается, на местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

Атака на Одесчину 9 апреля — что известно

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА.

Под прицелом была и Одесчина. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что силы ПВО сбили все беспилотники и добавил, что обломок сбитого "шахеда" упал в Одесском районе. В результате повреждено частное домовладение, также оборвало линию электропередач.