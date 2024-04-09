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Ведеться розслідування дронової атаки на Одеську область 9 квітня — деталі

9 квітня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ведеться розслідування дронової атаки на Одеську область 9 квітня — деталі
Прокурори розпочали розслідування. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 9 квітня, уламки збитого ворожого дрона завдали пошкоджень інфраструктурі Одеської області. Прокурори вже почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни росіянами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Наслідки атаки

Російські окупанти черговий раз атакували Одещину ударними безпілотниками сьогодні вночі, 9 квітня. Сили протиповітряної оборони збили один дрон, уламками пошкоджено приватне домоволодіння, обірвані дроти ліній електропередач.  

"Огляд триває, на місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.

Атака на Одещину 9 квітня — що відомо

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.  

Під прицілом була й Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.  

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сили ППО збили усі безпілотники та додав, що уламок збитого "шахеда" впав у Одеському районі. Внаслідок цього пошкоджене приватне домоволодіння, також обірвало лінію електропередач.

Одеса
російські війська
Одеська область
прокуратура
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дрон Шахід-136

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