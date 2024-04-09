Ведеться розслідування дронової атаки на Одеську область 9 квітня — деталі
Сьогодні, 9 квітня, уламки збитого ворожого дрона завдали пошкоджень інфраструктурі Одеської області. Прокурори вже почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни росіянами.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Наслідки атаки
Російські окупанти черговий раз атакували Одещину ударними безпілотниками сьогодні вночі, 9 квітня. Сили протиповітряної оборони збили один дрон, уламками пошкоджено приватне домоволодіння, обірвані дроти ліній електропередач.
"Огляд триває, на місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.
Атака на Одещину 9 квітня — що відомо
Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.
Під прицілом була й Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сили ППО збили усі безпілотники та додав, що уламок збитого "шахеда" впав у Одеському районі. Внаслідок цього пошкоджене приватне домоволодіння, також обірвало лінію електропередач.
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