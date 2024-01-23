Огромные очереди на границах — как из Одессы выехать в Молдову и Румынию

Очереди в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро понедельника, 23 января, на автомобильной трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются очереди в пределах Национального природного парка. В то же время есть пробки на выезде из Одессы и перед КПП "Паланка".

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка между двумя КПП, этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 17 минут.

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Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 21 минуту. Также возможен альтернативный маршрут, почти полностью проходящий через территорию Молдовы.

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