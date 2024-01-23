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Величезні черги на кордонах — як з Одеси виїхати до Молдови та Румунії

23 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Величезні черги на кордонах — як з Одеси виїхати до Молдови та Румунії
Черги на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок понеділка, 23 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються черги у межах Національного природного парку. Водночас є затори на виїзді з Одеси та перед КПП "Паланка".

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор між двома КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 17 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 21 хвилину. Також можливий альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію Молдови. 

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, як зберегти запас ходу електромобіля взимку. Відомо, що взимку батарея електрокара збільшує розхід енергії, що зменшує запас ходу, інколи досить суттєво. Сім простих порад допоможуть власникам електричного транспорту зберегти ефективність акумулятора та без зайвих пригод дістатися до пункту призначення.

Раніше ми розповіли, що культовий Toyota 2000 GT 1967 року перетворили на ексклюзивний електрокар. Відомий автомобільний відеоблогер Ларрі Чен показав авто під час відвідування музею Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology.

Одеса
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кордон
КПП
Румунія
Одеська область
Новини Одеси
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