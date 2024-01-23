Величезні черги на кордонах — як з Одеси виїхати до Молдови та Румунії

Черги на Паланку. Фото: скриншот

Станом на ранок понеділка, 23 січня, на автомобільній трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються черги у межах Національного природного парку. Водночас є затори на виїзді з Одеси та перед КПП "Паланка".

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор між двома КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 17 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 21 хвилину. Також можливий альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію Молдови.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

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