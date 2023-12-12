Огромные пробки на Рени — какая ситуация на границах Украины в Одесской области

Большая пробка на Рени. Фото: скриншот

По состоянию на 12 декабря на дорогах Одесской области наблюдается густой туман, который может затруднять движение автомобилей. На выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка до 500 метров.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас есть небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пока не наблюдается скопления машин. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 9 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, на удивление, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдается незначительная пробка только в Измаиле. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 17 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Пробки на Рене

А вот на другом пропускном пункте наблюдается пятикилометровая пробка в сторону границы. Вероятно, это связано с задержкой парома в Орловке. Дорога от Орловки до Рени составит 33 минуты.

Больше об авто

Напомним, мы писали, подержанные импортируемые авто в Украине и какая модель лидирует в ТОП-10. В ноябре к украинскому автопарку добавились более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей импортированных из-за рубежа. По сравнению с октябрем этого года это на 3% больше, а если сравнить с ноябрем прошлого года, спрос на такие авто вырос на 46%.

Ранее мы рассказали, какой новый гибридный автомобиль можно купить в Украине за 30 тысяч долларов. В Украине с бюджетом до 1,125 млн грн трудно рассчитывать на достаточно широкий ассортимент бюджетных гибридов. Но предложение есть и в этом сегменте.