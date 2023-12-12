Величезні затори на Рені — яка ситуація на кордонах України на Одещині

Великий затор на Рені. Фото: скриншот

Станом на ранок 12 грудня на дорогах Одеської області спостерігається густий туман, який може ускладнювати рух автівок. На виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку до 500 метрів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні наразі не спостерігається скупчення машин. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 9 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, на диво, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігається незначний затор лише в Ізмаїлі. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 17 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Рені

А от на іншому пропускному пункті спостерігається пʼятикілометровий затор у бік кордону. Ймовірно, це повʼязано з затримкою порома в Орлівці. Дорога від Орлівки до Рені складе 33 хвилини.

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Нагадаємо, ми писали, про вживані імпортовані авто в Україні та яка модель лідирує в ТОП-10. У листопаді до українського автопарку додалися понад 21,7 тис. вживаних легкових автомобілів імпортованих із-за кордону. Порівняно з жовтнем цього року це на 3% більше, а якщо порівняти з листопадом торік — попит на такі авто зріс на 46%.

Раніше ми розповіли, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. В Україні з бюджетом до 1 125 000 грн важко розраховувати на досить широкий асортимент бюджетних гібридів. Але пропозиція є й у цьому сегменті.