Большая очередь на выезд за границу — какой из пунктов пропуска на Одесчине лучше объезжать

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сейчас, 31 марта. Пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь. В Румынию дорога свободна.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Большой Дальник и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Татарбунар. Перед самым КПП дорога свободна.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее обновили на АЗС Украины, однако стоимость бензина, автогаза и дизеля не изменилась. Так, цены на горючее на автозаправочных станциях страны остаются стабильными уже два дня.

Напомним, Белгород-Днестровский пограничный отряд начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15 на юг области, пролегающей через Молдову.