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Большая очередь на выезд за границу — какой из пунктов пропуска на Одесчине лучше объезжать

31 марта 2024 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Большая очередь на выезд за границу — какой из пунктов пропуска на Одесчине лучше объезжать
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сейчас, 31 марта. Пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь. В Румынию дорога свободна.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Большой Дальник и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Большая очередь на выезд за границу - какой из пунктов пропуска в Одесской области лучше обходить - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Большая очередь на выезд за границу - какой из пунктов пропуска в Одесской области лучше обходить - фото 2
Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Татарбунар. Перед самым КПП дорога свободна.

Большая очередь на выезд за границу - какой из пунктов пропуска в Одесской области лучше обходить - фото 3
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее обновили на АЗС Украины, однако стоимость бензина, автогаза и дизеля не изменилась. Так, цены на горючее на автозаправочных станциях страны остаются стабильными уже два дня.

Напомним, Белгород-Днестровский пограничный отряд начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15 на юг области, пролегающей через Молдову.

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