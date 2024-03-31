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Велика черга на виїзд за кордон — який із пунктів пропуску на Одещині краще оминати

31 березня 2024 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Велика черга на виїзд за кордон — який із пунктів пропуску на Одещині краще оминати
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону, зараз, 31 березня. Наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга. До Румунії дорога вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Великий Дальник та КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Велика черга на виїзд за кордон — який із пунктів пропуску на Одещині краще оминати - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. 

Велика черга на виїзд за кордон — який із пунктів пропуску на Одещині краще оминати - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Татарбунарів. Перед самим КПП дорога вільна. 

Велика черга на виїзд за кордон — який із пунктів пропуску на Одещині краще оминати - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне оновили на АЗС України, проте вартість бензину, автогазу та дизелю не змінилася. Так, ціни на пальне на автозаправних станціях країни залишаються стабільними вже два дні.

Нагадаємо, Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15 на південь області, яка пролягає через Молдову. 

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