Большая потребность в донорской крови в Одессе — кто может помочь
10 марта 2024 14:00
Женщины сдают кровь. Фото: УНИАН
На понедельник, 11 марта, в Одессе появилась срочная и очень большая потребность в донорах крови. Необходима помощь людей с разными группами и положительными резусами.
Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка с 09:00 до 12:00 — группа крови 1 (+). Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
- Пироговская на 09:00 — группы крови 2 (+), 3 (+). Только граждане Украины.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес более 50 кг
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.
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