Велика потреба у донорській крові в Одесі — хто може допомогти

Жінки здають кров. Фото: УНІАН

На понеділок, 11 березня в Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові. Необхідна допомога людей із різними групами та позитивними резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 09:00 до 12:00 — група крові 1 (+). Громадяни України або ВНЖ/посвідка

(+). Громадяни України або ВНЖ/посвідка Пироговська на 09:00 — групи крові 2 (+), 3 (+). Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага більше 50 кг

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.