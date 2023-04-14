Пасхальный ажиотаж на Одесском "Привозе": сколько обойдется праздничный стол

Пасхальный ажиотаж на Одесском "Привозе": во сколько обойдется праздничный стол
В пятницу на "Привозе" яблоку негде было упасть — одесситы отправились за продуктами к праздничному столу на Пасху. Мясо, колбасы, фрукты и овощи — выбор огромен, но стоимость!
Журналисты Новини.LIVE побывали на главном рынке Одессы, чтобы собрать для вас самые актуальные цены.
Пасхи и яйца
Начнем с главного атрибута праздника — яиц и пасок. Так, яйца можно найти на любой кошелек: мелкие — от 52 гривен, чуть больше — 60, а большое красивое яйцо отдают по 80 гривен за десяток.
Что касается пасочек, то здесь тоже все зависит от вкуса — самая простая и не больше 70 гривен. Если любите с цукатами и размер хотите больше, то здесь уже придется отдать 200 гривен и больше.
Мясо и колбасы
Больше всего людей можно было наблюдать сегодня в корпусе с мясными деликатесами. Несмотря на цены, одесситы не отказывали себе во вкусненьком. Так, домашнюю колбасу можно было взять по 320 гривен за килограмм, подчеревок стоит так же, а вот копченые ребра отдавали за 200 гривен килограмм.
В мясном корпусе тоже царит суматоха, каждый пытается взять лучший кусочек для своего праздничного стола. Так, язык свиной отдавали по 100 гривен килограмм, челогач — 190, а свиное мясо без кости можно было взять от 170 гривен. Сало свежее можно было найти за 50 гривен, как шутили продавцы — распродажа. Что касается говядины, то здесь стоимость не менялась, антрекот — 150 гривен за килограмм, а чистое мясо без кости — 200 гривен за килограмм.
Стоимость рыбы
Для любителей рыбы на "Привозе" есть большой ассортимент. Сезон дунайки продолжается, и стоимость ее уже упала, можно сказать вдвое, сейчас за свежую украинскую сельдь просят 100 гривен за килограмм, а в конце марта она была по 200. Судака отдадут по 260 гривен, карп — 150, толстолобик — 80, лещ — продают по 60 гривен за килограмм.
Если же предпочитаете малосольную рыбку, то за одну сельдь просят 70 гривен, скумбрию малосольную продают по 160 гривен за килограмм, а за скумбрию холодного копчения просят 300 гривен за килограмм.
Овощи и фрукты
Что касается овощей, то стоимость осталась такой же — картофель от 15 гривен за килограмм, лук 55, морковка 50, свекла 25. Пекинская капуста 90 гривен за килограмм, брокколи 135, цветная капуста 120 гривен килограмм, а молодая капуста для салата — от 80 гривен.
Сладкий перец можно взять по 190 гривен за килограмм, огурцы — 130, за такую же стоимость отдавали килограмм баклажан. Помидоры — от 110 гривен за килограмм, а сладкая редиска — 80.
На "Привозе" уже появился молодой картофель, правда, его стоимость не радует — 200 гривен за килограмм. Грибы сегодня можно было взять за 120 гривен, а чеснок — 130 за килограмм.
Цитрусовые и зелень
Цитрусовые не изменились в стоимости — апельсины, мандарины, гранат можно взять на "Привозе" по 50 гривен за килограмм.
Зелень сегодня также была по одной цене — зеленый лук, петрушку, укроп, щавель, листья салата — все это можно было взять по 20 гривен за пучок.
Чтобы не потратить больше денег, чем планировали, лучше отправляться на "Привоз" с заранее составленным списком. Но это вовсе не гарантирует, что вы сможете пройти мимо рыбки, которая на вас смотрит, или красивой колбасы.