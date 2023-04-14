Пасхальный ажиотаж на Одесском "Привозе": сколько обойдется праздничный стол

На "Привозе" сегодня было многолюдно. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В пятницу на "Привозе" яблоку негде было упасть — одесситы отправились за продуктами к праздничному столу на Пасху. Мясо, колбасы, фрукты и овощи — выбор огромен, но стоимость!

Журналисты Новини.LIVE побывали на главном рынке Одессы, чтобы собрать для вас самые актуальные цены.

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Пасхи и яйца

Начнем с главного атрибута праздника — яиц и пасок. Так, яйца можно найти на любой кошелек: мелкие — от 52 гривен, чуть больше — 60, а большое красивое яйцо отдают по 80 гривен за десяток.

Цены на десяток яиц начинаются с 52 гривен. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Что касается пасочек, то здесь тоже все зависит от вкуса — самая простая и не больше 70 гривен. Если любите с цукатами и размер хотите больше, то здесь уже придется отдать 200 гривен и больше.

Паски на "Привозе" можно взять по 70 гривен. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Мясо и колбасы

Больше всего людей можно было наблюдать сегодня в корпусе с мясными деликатесами. Несмотря на цены, одесситы не отказывали себе во вкусненьком. Так, домашнюю колбасу можно было взять по 320 гривен за килограмм, подчеревок стоит так же, а вот копченые ребра отдавали за 200 гривен килограмм.

Многие одесситы приехали за домашней колбасой на "Привоз". Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

В мясном корпусе тоже царит суматоха, каждый пытается взять лучший кусочек для своего праздничного стола. Так, язык свиной отдавали по 100 гривен килограмм, челогач — 190, а свиное мясо без кости можно было взять от 170 гривен. Сало свежее можно было найти за 50 гривен, как шутили продавцы — распродажа. Что касается говядины, то здесь стоимость не менялась, антрекот — 150 гривен за килограмм, а чистое мясо без кости — 200 гривен за килограмм.

На мясо цены не изменились. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Свинина 170 гривен за килограмм. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Антрекот говяжий 150 гривен за килограмм. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Для любителей рыбы на "Привозе" есть большой ассортимент. Сезон дунайки продолжается, и стоимость ее уже упала, можно сказать вдвое, сейчас за свежую украинскую сельдь просят 100 гривен за килограмм, а в конце марта она была по 200. Судака отдадут по 260 гривен, карп — 150, толстолобик — 80, лещ — продают по 60 гривен за килограмм.

Для любителей рыбы на "Привозе" есть большой ассортимент. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Карась по 60 гривен килограмм, а судак — по 260. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Если же предпочитаете малосольную рыбку, то за одну сельдь просят 70 гривен, скумбрию малосольную продают по 160 гривен за килограмм, а за скумбрию холодного копчения просят 300 гривен за килограмм.

За малосольную сельдь придется отдать 70 гривен за штуку. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Овощи и фрукты

Что касается овощей, то стоимость осталась такой же — картофель от 15 гривен за килограмм, лук 55, морковка 50, свекла 25. Пекинская капуста 90 гривен за килограмм, брокколи 135, цветная капуста 120 гривен килограмм, а молодая капуста для салата — от 80 гривен.

Стоимость овощей не изменилась. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Сладкий перец можно взять по 190 гривен за килограмм, огурцы — 130, за такую же стоимость отдавали килограмм баклажан. Помидоры — от 110 гривен за килограмм, а сладкая редиска — 80.

Сладкий перец стоит дороже килограмма мяса. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

На "Привозе" уже появился молодой картофель, правда, его стоимость не радует — 200 гривен за килограмм. Грибы сегодня можно было взять за 120 гривен, а чеснок — 130 за килограмм.

Молодой картофель на "Привозе" стоит 200 гривен за килограмм. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Грибы можно было взять за 120 гривен за килограмм. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Яблоки на "Привозе" от 30 гривен. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Цитрусовые и зелень

Цитрусовые не изменились в стоимости — апельсины, мандарины, гранат можно взять на "Привозе" по 50 гривен за килограмм.

Цитрусовые на "Привозе" по 50 гривен килограмм. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Зелень сегодня также была по одной цене — зеленый лук, петрушку, укроп, щавель, листья салата — все это можно было взять по 20 гривен за пучок.

Зелень на "Привозе" в одну стоимость — 20 гривен за пучок. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Чтобы не потратить больше денег, чем планировали, лучше отправляться на "Привоз" с заранее составленным списком. Но это вовсе не гарантирует, что вы сможете пройти мимо рыбки, которая на вас смотрит, или красивой колбасы.