Сколько уничтожили дронов в Одесской области.

Сбитый российский дрон. Фото: Генштаб ВСУ

В течение сентября 2023 года россияне установили абсолютный рекорд за количество использования ударных дронов, а именно 521. Из этих БпЛА почти треть была направлена на южные регионы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, только над Одесчиной за месяц было уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed".

Характеристика дронов Shahed-136/131

Производитель дронов Shahed-136 и Shahed 131 является иранской компанией Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Техника разработана под тактику роения, то есть совершаются удары несколькими дронами по одной цели или несколькими волнами.

Технические характеристики дронов:

Длина Shahed-136 – 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м, масса — около 200 кг, вес боевой части — около 40 кг. В Shahed-136 используется инерциальная наводка на цель.

Заявленная дальность полета таких дронов – 2000 км, максимальная скорость — до 200 км/ч.

Напомним, в эту ночь российский враг устроил очередную дроновую атаку по юго-восточным регионам Украины. Но российские обстрелы в течение нескольких часов не увенчались для врага успехом, благодаря искусной работе ПВО.

Добавим, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал об атаке "шахедами" на Одесскую область странными траекториями. Вероятно, сейчас основной целью армии РФ является поиск систем ПВО для подготовки массированных ударов по инфраструктуре.