Скільки знищили дронів на Одещині

Збитий російський дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом вересня 2023 року росіяни встановили абсолютний рекорд за кількістю використання ударних дронів, а саме — 521. З цих БпЛА майже третина була направлена на південні регіони України.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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За інформацією прикордонників, тільки над Одещиною за місяць було знищено 26 ударних БпЛА Shahed.

Характеристика дронів Shahed-136/131

Виробник дронів Shahed-136 і Shahed 131 є іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Техніка розроблена під тактику роїння, тобто здійснюються удари кількома дронами по одній цілі або кількома хвилями.

Технічні характеристики дронів:

Довжина Shahed-136 — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м, маса — близько 200 кг, вага бойової частини — близько 40 кг. У Shahed-136 використовується інерціальне наведення на ціль.

Заявлена дальність польоту таких дронів — 2000 км, максимальна швидкість — до 200 км/год.

Нагадаємо, цієї ночі російський ворог влаштував чергову дронову атаку по південно-східних регіонах України. Але російський обстріл протягом декількох годин не увінчався для ворога успіхом, завдяки вправній роботі ППО.

Додамо, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про атаку "шахедами" на Одеську область дивними траєкторіями. Ймовірно, наразі основною ціллю армії РФ є вишукування систем ППО для підготовки масованих ударів по інфраструктурі.