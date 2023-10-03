Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вереснева атака на Україну: скільки знищили дронів на Одещині arrow

Вереснева атака на Україну: скільки знищили дронів на Одещині

3 жовтня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки знищили дронів на Одещині
Збитий російський дрон. Фото: Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом вересня 2023 року росіяни встановили абсолютний рекорд за кількістю використання ударних дронів, а саме — 521. З цих БпЛА майже третина була направлена на південні регіони України. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

Читайте також:

За інформацією прикордонників, тільки над Одещиною за місяць було знищено 26 ударних БпЛА Shahed.

Характеристика дронів Shahed-136/131

Виробник дронів Shahed-136 і Shahed 131 є іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Техніка розроблена під тактику роїння, тобто здійснюються удари кількома дронами по одній цілі або кількома хвилями.

Технічні характеристики дронів:

Довжина Shahed-136 — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м, маса — близько 200 кг, вага бойової частини — близько 40 кг. У Shahed-136 використовується інерціальне наведення на ціль. 

Заявлена дальність польоту таких дронів — 2000 км, максимальна швидкість — до 200 км/год. 

Нагадаємо, цієї ночі російський ворог влаштував чергову дронову атаку по південно-східних регіонах України. Але російський обстріл протягом декількох годин не увінчався для ворога успіхом, завдяки вправній роботі ППО.

Додамо, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про атаку  "шахедами" на Одеську область дивними траєкторіями. Ймовірно, наразі основною ціллю армії РФ є вишукування систем ППО для підготовки масованих ударів по інфраструктурі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз