Весь день в пробке — движение к Паланке сильно затруднено

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 11 мая. На отрезке от Маяка до КПП придется постоять в очереди до трех часов и более, это связано с проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы в Большом Дальнике, в районе Маяк и КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает около пяти километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и черным цветом.

Затор в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Староказачьем

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень усложненное движение.

Очередь на КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и перед самым паромным комплексом "Орловка". По данным сервиса, путешествие на южную границу будет длиться почти 4 часа и 10 минут.

Дорога к КПП "Орловка-Исакча". Фото: скриншот

Цены на топливо

На украинских АЗС обновили цены на горючее. За последние сутки стоимость всего горючего снизилась. Особенно подешевел автогаз – его цена упала на 18 копеек.

По данным мониторингового сайта, 11 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,48 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельное топливо — 53,53 грн/л;

сжиженный газ — 26,95 грн/л.

Напомним, отныне пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка-Исакча".