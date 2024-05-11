Весь день в заторі — рух до Паланки сильно ускладнений
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 11 травня. На відрізку від Маяк до КПП прийдеться постояти в черзі до трьох годин й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси у Великому Дальнику, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько п'яти кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольорами.
Затори на Старокозачому
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже ускладнений рух.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати та перед самим поромним комплексом "Орлівка". За даними сервісу, подорож до південного кордону триватиме майже 4 години та 10 хвилин.
Ціни на пальне
На українських АЗС оновили ціни на пальне. За останню добу вартість всього пального знизилась. Особливо подешевшав автогаз — його ціна впала на 18 копійок.
За даними моніторингового сайту, 11 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,48 грн/л;
- А-95 — 55,84 грн/л;
- А-92 — 52,44 грн/л;
- дизельне пальне — 53,53 грн/л;
- скраплений газ — 26,95 грн/л.
Нагадаємо, віднині пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка-Ісакча".
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