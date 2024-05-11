Весь день в заторі — рух до Паланки сильно ускладнений

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 11 травня. На відрізку від Маяк до КПП прийдеться постояти в черзі до трьох годин й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси у Великому Дальнику, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько п'яти кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольорами.

Затор до Паланки. Фото: скриншот

Затори на Старокозачому

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже ускладнений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати та перед самим поромним комплексом "Орлівка". За даними сервісу, подорож до південного кордону триватиме майже 4 години та 10 хвилин.

Дорога до КПП "Орлівка-Ісакча". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських АЗС оновили ціни на пальне. За останню добу вартість всього пального знизилась. Особливо подешевшав автогаз — його ціна впала на 18 копійок.

За даними моніторингового сайту, 11 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,48 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельне пальне — 53,53 грн/л;

скраплений газ — 26,95 грн/л.

Нагадаємо, віднині пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка-Ісакча".