Погода в Одессе 28 декабря: пасмурно, холодно и ветрено

В воскресенье, 28 декабря, в Одессе будет пасмурно и прохладно, без существенных осадков. Наибольший дискомфорт создаст сильный ветер, из-за которого температура будет ощущаться значительно ниже. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночь в Одессе пройдет с температурой около 0 °C, но из-за ветра воздух будет ощущаться как -3 °C. Осадков не прогнозируют, ветер будет достигать 6 м/с, влажность будет высокой.

Утром температура поднимется до +1 °C, однако из-за порывов ветра до 10 м/с будет ощущаться все те же -3 °C. Возможны слабые осадки — до 1 мм, небо будет оставаться пасмурным.

Днем воздух прогреется до +2 °C. Несмотря на это, сильный ветер до 12 м/с снова снизит ощутимую температуру до -2 °C. Осадков в этот период не ожидается.

Вечером температура опустится до +1°C, а ощущаться будет как -3°C. Ветер останется порывистым, возможны незначительные осадки - до 0,4 мм.

Солнце взойдет в 07:40, а зайдет в 16:17. Продолжительность светового дня составит 8 часов 36 минут.

Погода в Одесской области

Небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем +3...-2 °С.

На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 км.

Напомним, в эти выходные Украину ждут морозы. Кроме того, прогнозируется периодический небольшой мокрый снег.