Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ветер испортит день — какой будет погода в Одессе завтра

Ветер испортит день — какой будет погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 16:41
Погода в Одессе 28 декабря: пасмурно, холодно и ветрено
Девушка идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 28 декабря, в Одессе будет пасмурно и прохладно, без существенных осадков. Наибольший дискомфорт создаст сильный ветер, из-за которого температура будет ощущаться значительно ниже. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Ночь в Одессе пройдет с температурой около 0 °C, но из-за ветра воздух будет ощущаться как -3 °C. Осадков не прогнозируют, ветер будет достигать 6 м/с, влажность будет высокой.

Утром температура поднимется до +1 °C, однако из-за порывов ветра до 10 м/с будет ощущаться все те же -3 °C. Возможны слабые осадки — до 1 мм, небо будет оставаться пасмурным.

Днем воздух прогреется до +2 °C. Несмотря на это, сильный ветер до 12 м/с снова снизит ощутимую температуру до -2 °C. Осадков в этот период не ожидается.

Вечером температура опустится до +1°C, а ощущаться будет как -3°C. Ветер останется порывистым, возможны незначительные осадки - до 0,4 мм.

Солнце взойдет в 07:40, а зайдет в 16:17. Продолжительность светового дня составит 8 часов 36 минут.

Вітер зіпсує зимовий день — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Небольшие осадки.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью и днем +3...-2 °С.
  • На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 км.
Вітер зіпсує зимовий день — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в эти выходные Украину ждут морозы. Кроме того, прогнозируется периодический небольшой мокрый снег.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации