Погода в Одесі 28 грудня: похмуро, холодно і вітряно

У неділю, 28 грудня, в Одесі буде похмуро й прохолодно, без істотних опадів. Найбільший дискомфорт створить сильний вітер, через який температура відчуватиметься значно нижчою. В регіоні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Ніч в Одесі пройде з температурою близько 0 °C, але через вітер повітря відчуватиметься як -3 °C. Опадів не прогнозують, вітер сягатиме 6 м/с, вологість буде високою.

Вранці температура підніметься до +1 °C, однак через пориви вітру до 10 м/с відчуватиметься все ті ж -3 °C. Можливі слабкі опади — до 1 мм, небо залишатиметься похмурим.

Удень повітря прогріється до +2 °C. Попри це, сильний вітер до 12 м/с знову знизить відчутну температуру до -2 °C. Опадів у цей період не очікують.

Увечері температура опуститься до +1°C, а відчуватиметься як -3°C. Вітер залишиться поривчастим, можливі незначні опади — до 0,4 мм.

Сонце зійде о 07:40, а зайде о 16:17. Тривалість світлового дня становитиме 8 годин 36 хвилин.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Невеликі опади.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень +3...- 2 °С .

На автошляхах області місцями видимість під час опадів 1-2 км.

Нагадаємо, цими вихідними Україну чекають морози. Крім того, прогнозується періодичний невеликий мокрий сніг.