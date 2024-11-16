"Платят 600 грн и живи, как хочешь": ветеран войны о компенсациях

Купюры в кармане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ветеран российско-украинской войны из Одессы Денис "Еврей" рассказал о мизерных выплатах после ранений. По его словам, только благодаря медийности ему удалось восстановить достойные компенсации.

Об этом он рассказал в интервью Pressing.

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Он рассказал, что только после того, как его история получила медийную огласку, ему удалось восстановить все выплаты и задолженности. По его словам, у большинства военных ситуация намного сложнее: их выводят из штата и выплачивают "копейки", что делает невозможной нормальную жизнь.

"Платят копейки, 600 гривен. Как жить, как семью обеспечивать? За это становится очень обидно, что это так массово", — говорит Денис.

Вынуждены собирать металл

Он также рассказал о своем знакомом ветеране, который из-за отсутствия денег вынужден собирать металл, чтобы хоть как-то выжить.

"Это просто сердце кровью обливается, когда слышишь такие истории", — добавил он.

Ветеран подчеркивает, что ситуация в стране, когда военные не получают надлежащих компенсаций, критическая и требует изменений.

Напомним, Одесская область получит дополнительные средства из госбюджета на обеспечение жильем украинских защитников. Также народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что сейчас в стране растет количество мобилизованных и ветеранов, которых нужно снабжать, однако средств на это нет.