"Платять 600 грн і живи, як хочеш": ветеран війни про компенсації

Купюри у кишені. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ветеран російсько-української війни з Одеси Денис "Єврей" розповів про мізерні виплати після поранень. За його словами, тільки завдяки медійності йому вдалося відновити достойні компенсації.

Про це він розповів у інтерв'ю Pressing.

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Живи як хочеш

Він розповів, що лише після того, як його історія набула медійного розголосу, йому вдалося відновити всі виплати і заборгованості. За його словами, у більшості військових ситуація набагато складніша: їх виводять позаштат, і виплачують "копійки", що робить неможливим нормальне життя.

"Платять копійки, 600 гривень. Як жити, як сім'ю забезпечувати? За це стає дуже образливо, що це так масово", — говорить Денис.

Змушені збирати метал

Він також розповів про свого знайомого ветерана, який через відсутність грошей змушений збирати метал, щоб хоч якось вижити.

"Це просто серце кров'ю обливається, коли чуєш такі історії", — додав він.

Ветеран підкреслює, що ситуація у країні, коли військові не отримують належних компенсацій, є критичною і потребує змін.

Нагадаємо, Одеська область отримає додаткові кошти з держбюджету на забезпечення житлом українських захисників. Також народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що зараз в країні зростає кількість мобілізованих і ветеранів, яких потрібно забезпечувати, однак коштів на це немає.