Главная Одесса Въезд в Молдову усложнили — водители сталкиваются с отказами

Въезд в Молдову усложнили — водители сталкиваются с отказами

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 18:39
Выезд в Молдову: без этой бумажки путешественников не впускают
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой усилили проверки для водителей из Украины. Автомобили без подтвержденного технического состояния разворачивают, даже если другие документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт;
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца);
  • техпаспорт на автомобиль;
  • "Зеленая карта" — международная страховка;
  • виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, Румыния ужесточила правила въезда для автомобилей из Украины. Также мы писали, какую еду запрещено перевозить через границу в 2026 году.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
