Главная Одесса Пробки на границах — где водители застряли на трассе Одесса-Рени

Пробки на границах — где водители застряли на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 09:17
Пробки на трассе Одесса-Рени и границах 4 января
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

В воскресенье, 4 января, поездка из Одессы до границ с Молдовой и Румынией превратилась в длительное ожидание. На трассе Одесса-Рени водители часами стоят в пробках, а иногда движение почти останавливается.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки образовались вблизи села Маяки. У моста колонны авто растянулись на несколько километров, а скорость движения местами минимальная. Задержки фиксируют и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Проблемным остается подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен оранжевым цветом, что означает медленное движение. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и на въезд.

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила. При этом эти пробки не оказывают критического влияния на общий трафик. В самой Орловке очередей на паром нет.

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, Румыния усилила контроль на границе. Также мы писали, когда украинцам придется платить за въезд в Германию и сколько это будет стоить.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
