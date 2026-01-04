Пробки на трассе Одесса-Рени и границах 4 января

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

В воскресенье, 4 января, поездка из Одессы до границ с Молдовой и Румынией превратилась в длительное ожидание. На трассе Одесса-Рени водители часами стоят в пробках, а иногда движение почти останавливается.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки образовались вблизи села Маяки. У моста колонны авто растянулись на несколько километров, а скорость движения местами минимальная. Задержки фиксируют и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Проблемным остается подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен оранжевым цветом, что означает медленное движение. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и на въезд.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила. При этом эти пробки не оказывают критического влияния на общий трафик. В самой Орловке очередей на паром нет.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.