Пробки на трассе Одесса-Рени и границах 4 января

Пробки на границах — где водители застряли на трассе Одесса-Рени
В воскресенье, 4 января, поездка из Одессы до границ с Молдовой и Румынией превратилась в длительное ожидание. На трассе Одесса-Рени водители часами стоят в пробках, а иногда движение почти останавливается.
О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Самые большие пробки образовались вблизи села Маяки. У моста колонны авто растянулись на несколько километров, а скорость движения местами минимальная. Задержки фиксируют и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка.
Проблемным остается подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен оранжевым цветом, что означает медленное движение. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и на въезд.
Пробки до Орловки
В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила. При этом эти пробки не оказывают критического влияния на общий трафик. В самой Орловке очередей на паром нет.
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.
Напомним, Румыния усилила контроль на границе. Также мы писали, когда украинцам придется платить за въезд в Германию и сколько это будет стоить.
