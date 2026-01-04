Затори на трасі Одеса-Рені та кордонах 4 січня

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені
У неділю, 4 січня, поїздка з Одеси до кордонів з Молдовою та Румунією перетворилася на тривале очікування. На трасі Одеса-Рені водії годинами стоять у заторах, а подекуди рух майже зупиняється.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найбільші затори утворилися поблизу села Маяки. Біля моста колони авто розтягнулися на кілька кілометрів, а швидкість руху місцями мінімальна. Затримки фіксують і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.
Проблемним залишається під’їзд до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена помаранчевим кольором, що означає повільний рух. Черги накопичуються як на виїзд з України, так і на в’їзд.
Затори до Орлівки
У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані на трасі М-15 поблизу Татарбунар, Броски та Ізмаїла. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік. У самій Орлівці черг на пором немає.
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.
