Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 09:17
Затори на трасі Одеса-Рені та кордонах 4 січня
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

У неділю, 4 січня, поїздка з Одеси до кордонів з Молдовою та Румунією перетворилася на тривале очікування. На трасі Одеса-Рені водії годинами стоять у заторах, а подекуди рух майже зупиняється.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори утворилися поблизу села Маяки. Біля моста колони авто розтягнулися на кілька кілометрів, а швидкість руху місцями мінімальна. Затримки фіксують і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Проблемним залишається під’їзд до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена помаранчевим кольором, що означає повільний рух. Черги накопичуються як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані на трасі М-15 поблизу Татарбунар, Броски та Ізмаїла. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік. У самій Орлівці черг на пором немає.

Затори на кордонах — де водії стоять найдовше на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Румунія посилила контроль на кордоні. Також ми писали, коли українцям доведеться платити за в'їзд до Німеччини та скільки це коштуватиме.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації