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Виа Долороса в Одессе: в городе открыли "Пасхальную реконструкцию"

14 апреля 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Виа Долороса в Одессе: в городе открыли "Пасхальную реконструкцию"
Открытие "Пасхальной реконструкции" в Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе открыли "Пасхальную реконструкцию". Замысел режиссеров состоит в том, чтобы каждый, кто придет на нее, мог ощущением отождествиться с судьбой Иисуса Христа.

Фотокорреспондент Новини.LIVE была на открытии "Пасхальной реконструкции".

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Исторические костюмы были сшиты по старинным образцам. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Одесситы пришли на открытие "Пасхальной реконструкции".
Одесситы пришли на открытие Пасхальной реконструкции. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

"Мы не хотели проводить "Пасхальную реконструкцию" из-за войны, но на нас давила и общественность города и руководство. Все просили этот луч света в суете военной. Мы решили провести не полную "Пасхальную реконструкцию", а показать определенные фрагменты. Это делалось, чтобы подарить надежду людям в это сложное время", — отметил Президент благотворительного фонда "Добрый самарянин" Денис Сердиченко.

Десятки костюмированных героев заполнили Одессу.
Десятки костюмированных героев заполнили Одессу. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Улица в Одессе превратилась в Виа Долороса.
Улица в Одессе превратилась в Виа Долороса. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Кроме того, завтра 15 апреля 12:00 фрагмент Пасхальной реконструкции будет на ул. Дерибасовской возле Городского Сада. Там одесситы смогут увидеть и пережить последние часы жизни Спасителя Иисуса Христа.

"Путь скорби разделен на отрезки — озвучиваемые сцены, на которых развиваются драматические события, описываемые в Библии. Финалом шествия является конечная сцена, на которой зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа", — отмечают организаторы.

Зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа.
Зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро. Подробнее о времени богослужений – читайте в материале.

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