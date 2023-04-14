Виа Долороса в Одессе: в городе открыли "Пасхальную реконструкцию"

Открытие "Пасхальной реконструкции" в Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В Одессе открыли "Пасхальную реконструкцию". Замысел режиссеров состоит в том, чтобы каждый, кто придет на нее, мог ощущением отождествиться с судьбой Иисуса Христа.

Фотокорреспондент Новини.LIVE была на открытии "Пасхальной реконструкции".

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Одесситы пришли на открытие Пасхальной реконструкции. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

"Мы не хотели проводить "Пасхальную реконструкцию" из-за войны, но на нас давила и общественность города и руководство. Все просили этот луч света в суете военной. Мы решили провести не полную "Пасхальную реконструкцию", а показать определенные фрагменты. Это делалось, чтобы подарить надежду людям в это сложное время", — отметил Президент благотворительного фонда "Добрый самарянин" Денис Сердиченко.

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Кроме того, завтра 15 апреля 12:00 фрагмент Пасхальной реконструкции будет на ул. Дерибасовской возле Городского Сада. Там одесситы смогут увидеть и пережить последние часы жизни Спасителя Иисуса Христа.

"Путь скорби разделен на отрезки — озвучиваемые сцены, на которых развиваются драматические события, описываемые в Библии. Финалом шествия является конечная сцена, на которой зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа", — отмечают организаторы.

Зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро. Подробнее о времени богослужений – читайте в материале.